Von der Leyen | vedere il disastro mi ha spezzato il cuore

17.32 Meloni:grazie aLeyen solidale "Grazie alla presidente che ha voluto venire qui per rendersi conto della situazione che sta affrontando l'EmiliaRomagna" Lo ha detto la premier Meloni a Bologna,dopo aver ...Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bologna, dopo aver sorvolato le aree alluvionate con la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen e il governatore dell'Emilia Romagna Stefano ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen a Bologna, dopo aver sorvolato le aree alluvionate con la premier Giorgia Meloni e il governatore dell'Emilia Romagna Stefano ...

Faremo del nostro meglio per essere alla loro altezza", ha concluso Meloni. Von der Leyen, dopo il sopralluogo aereo si recherà infatti a Cesena insieme a Stefano Bonaccini. Parlando del governatore ...(ANSA) - ROME, MAY 25 - European Commission President Ursula Von der Leyen said that she visited Emilia Romagna on Thursday to show that the region and Italy have the EU's full support after last week ...