Von der Leyen | Sostegno e aiuto dall' Ue Meloni | Trovati 22 miliardi in 72 ore

Leggi su agi

(Di giovedì 25 maggio 2023) AGI -e von dersono salite a bordo di un elicottero dell'Aeronautica militare e hanno sorvolato le zone colpite'alluvione ee frane (Bologna, Conselice, Lavezzola, Ravenna, Forli', Faenza, Modigliana, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Bagnacavallo, Lugo). Insieme ai due presidenti, anche il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e lo stesso Curcio. Al termine della ricognizione,e von derhanno tenuto un un punto stampa congiunto. Heart-breaking to see the devastation caused by the floods in the beautiful region of Emilia Romagna. I have come here to tell you that Europe is mourning with you. And that we are by your side. https://t.co/mkLbvxHOvj — Ursula von der...