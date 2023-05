Von der Leyen in visita nelle zone del disastro in Emilia Romagna | «Attiveremo i fondi europei»

Il mio principale problema non è chi spende i soldi è trovarli", le parole di Giorgia Meloni in conferenza stampa conLeyen. / Fb Meloni'Sono qui per portarvi un messaggio molto chiaro: 'Tin bota', l'Europa è con voi'. Parole chiare. La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, ha espresso così la solidarietà dell'Ue all'Emilia - Romagna. 'Sono rimasta molto colpita dalla solidarietà che ho avuto modo di vedere: è l'esempio massimo della solidarietà dell'Ue. E ...Viene accolta con 'Ursula, Ursula'. Lei inizia a stringere mani, la piazza intona 'Romagna mia': così è stata accolta la presidente della Commissione UeLeyen in piazza del Popolo a Cesena, affiancata dal sindaco Enzo Lattuca. 'Sono rimasta molto colpita dal coraggio e dalla reazione della gente che ha sofferto molto in questi giorni. Sono ...

Meloni e von der Leyen in Emilia-Romagna, oggi: «Straziante, l'Ue è con voi»- Corriere.it Corriere della Sera

Il volo in elicottero con Meloni, poi la visita a Cesena tra gli sfollati. Commissario, la premier irritata anche con i governatori di centrodestra ..."È stato importante sorvolare le zone colpite, è stato molto utili per rendermi conto dei problemi che si dovranno affrontare", ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Ley ...