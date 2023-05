Von der Leyen in Emilia Romagna | Ue è con voi e loda angeli del fango

18.20Leyen: "3 mesi per stima danni" Per affrontare le conseguenze dell' alluvione in Romagna "è urgente fare partire il fondo di solidarietà, ma ci sono regole molto importanti da rispettare. Ci ...18.20Leyen: tre mesi per stima danni Per affrontare le conseguenze dell' alluvione in Romagna "è urgente fare partire il fondo di solidarietà, ma ci sono regole molto importanti da rispettare. Ci ...Al termine della ricognizione, Meloni eLeyen torneranno all'aeroporto di Bologna e terranno un punto stampa congiunto. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all'aeroporto di Bologna per la sua seconda ricognizione ...

Meloni e von der Leyen in Emilia-Romagna, oggi: «Straziante, l'Ue è con voi» Corriere della Sera

AGI/Vista - Al termine della conferenza stampa di Meloni e von der Leyen a Bologna, ecco il saluto tra la Premier, la presidente della Commissione Ue e il presidente dell'EMilia Romagna. / Palazzo ...Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Bologna, dopo aver sorvolato le aree alluvionate. «La fonte principale» dei finanziamenti Ue «sarà il fondo di solidarietà. Saremo ...