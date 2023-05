Von der Leyen in Emilia | L' Europa è con voi La Meloni punta al fondo di solidarietà

"Sono qui per portarvi un messaggio molto chiaro: Tin bota , l'Europa è con voi". Ha usato anche il dialetto emiliano - romagnolo la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen , per far sentire tutta la vicinanza delle istituzioni europee alle popolazioni colpite dall' alluvione della scorsa settimana. Così la politica tedesca si è espressa nel corso di un ...2023 - 05 - 25 17:37:30leyen: tre mesi per la stima dei danni e dei fondi Ue 'È urgente far partire' il fondo di solidarietà 'ma ci sono regole molto importanti da rispettare: ci sarà un primo pagamento poi stima ..."Daremo il massimo supporto possibile all'Italia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, arrivando a Cesena, dopo aver visitato il territorio colpito dall'alluvione. 25 maggio 2023

“L'Ue è con voi”. Meloni e von der Leyen in Emilia-Romagna ilGiornale.it

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bologna, dopo aver sorvolato le aree alluvionate con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il governatore dell'Emilia Romagna Stefano ...Tornano i temporali sull'Italia, specie nel nord-ovest, a causa di una piccola 'goccià d'aria fredda in quota che si muove sull'Europa centrale e che aumenterà l'instabilità sulle regioni settentriona ...