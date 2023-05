Von der Leyen fra gli alluvionati | la presidente ferma l’auto per salutare i cesenati

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Sono rimasta molto colpita dal coraggio e dalla reazione delle persone che hanno molto sofferto in questi giorni". Ladella Commissione europea, Ursula von der, è già sull'auto che la porta in aeroporto al termine della visita ai volontari e alle forze dell'ordine a Cesena. Vede decine di persone che si sbracciano e cercano di attirare la sua attenzione. Lei fare il corteo, scende l'auto e raggiunge i cittadini che intonano "Romagna mia" e urlano "Ursula Ursula, grazie". "Sono venuta qui solo per dire 'tin bota'", un modo di dire in dialetto romagnolo "non mollare".Così si conclude la giornata italiana delladella Commissione europea che nel pomeriggio, assieme alladel Consiglio, Giorgia Meloni, ha sorvolato le zone colpite dall'alluvione della scorsa ...

La presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen ha proseguito il sopralluogo nelle aree alluvionate. Dopo la conferenza stampa con la premier Meloni in aeroporto a Bologna,Leyen si è trasferita in elicottero in Romagna ..."Sono rimasta molto colpita dal coraggio e dalla reazione delle persone che hanno molto sofferto in questi giorni". La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, è già sull'auto che la porta in aeroporto al termine della visita ai volontari e alle forze dell'ordine a Cesena. Vede decine di persone che si sbracciano e cercano di attirare la sua ...Al punto stampa a Bologna con UrsulaLeyen Giorgia Meloni risponde stizzita alla domanda sulla mancata nomina a commissario per l'emergenza del governatore della Regione Stefano Bonaccini. "Mi ha molto colpito che questo sia il ...

Meloni e von der Leyen in Emilia-Romagna, oggi: «Straziante, l'Ue è con voi» Corriere della Sera

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è già sull'auto che la porta in aeroporto al termine della visita ai volontari e alle forze dell'ordine a Cesena. Vede decine di persone ...La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha proseguito il sopralluogo nelle aree alluvionate. Dopo la conferenza stampa con la premier Meloni in aeroporto a Bologna, Von der Leyen si è ...