Von der Leyen ferma l' auto per salutare i cesenati

La presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen ha proseguito il sopralluogo nelle aree alluvionate. Dopo la conferenza stampa con la premier Meloni in aeroporto a Bologna,Leyen si è trasferita in elicottero in Romagna ..."Sono rimasta molto colpita dal coraggio e dalla reazione delle persone che hanno molto sofferto in questi giorni". La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, è già sull'auto che la porta in aeroporto al termine della visita ai volontari e alle forze dell'ordine a Cesena. Vede decine di persone che si sbracciano e cercano di attirare la sua ...Al punto stampa a Bologna con UrsulaLeyen Giorgia Meloni risponde stizzita alla domanda sulla mancata nomina a commissario per l'emergenza del governatore della Regione Stefano Bonaccini. "Mi ha molto colpito che questo sia il ...

Meloni e von der Leyen in Emilia-Romagna, oggi: «Straziante, l'Ue è con voi» Corriere della Sera

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è già sull'auto che la porta in aeroporto al termine della visita ai volontari e alle forze dell'ordine a Cesena. Vede decine di persone ...La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha proseguito il sopralluogo nelle aree alluvionate. Dopo la conferenza stampa con la premier Meloni in aeroporto a Bologna, Von der Leyen si è ...