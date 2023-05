Von der Leyen con Meloni tra gli alluvionati | l’Europa c’è ma soprattutto la campagna elettorale

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sono lontani i tempi in cui la presidente della Commissione Ue si accorse del dramma italiano sul covid solo dopo diverse settimane dal primo caso a Codogno. Ora la tedesca va in Emilia e promette l’aiuto di Bruxelles. Maturazione di una leader, alla ricerca di un secondo mandato

"Sono qui per portare un messaggio molto chiaro: tin bota, l'Europa è con voi". La presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen si è rivolta così agli emiliano - romagnoli dopo il sopralluogo avuto con la premier Giorgia Meloni nelle aree alluvionate. Un sorvolo che la presidente della Commissione Ue ha definito ...Giorgia Meloni è tornata nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Con lei la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen. Ad accoglierle all'aeroporto di Bologna sia il presidente della Regione Stefano Bonaccini sia il Prefetto di Bologna Attilio Visconti, ma anche il Capo Dipartimento della Protezione ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, incontrando la popolazione al suo arrivo a Cesena. Arrivata in riva al Savio, il fiume esondato la scorsa settimana,...

Sono lontani i tempi in cui la presidente della Commissione Ue si accorse del dramma italiano sul covid solo dopo diverse settimane dal primo caso a Codogno.