Volpecina | Ma ha sempre avuto dei rapporti un po'

(Di giovedì 25 maggio 2023) A TMW, Giuseppe, Campione Azzurro: “C’è da dire che un allenatore che vince uno scudetto a Napoli, non merita di conoscere la propria conferma tramite una PEC. Un’altra cosa che personalmente non ho gradito, è che nonostante la squadra stesse raggiungendo il tricolore ad Udine, De Laurentiis era a Napoli a festeggiare al Maradona. Il Presidente ha fatto tante cose belle. Ha riportato a Napoli lo scudetto. Ma hadeiun po’ conflittuali con i suoi allenatori. In ogni caso, credo che questo rapporto fosse già un po’ logoro. Perché altrimenti non si sarebbe arrivati allo strappo così presto". Altra versione convergente... A cura di Alessandro Cardito