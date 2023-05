Volley maschile | rimonta Italia in amichevole | Bulgaria piegata in quattro set

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Bella vittoria inper l’nella secondadel DHL Test Match Tournament2023 di. Dopo l’esordio con l’Olanda, gli azzurri di Fefé De Giorgi chiudono il triangolare a Cavalese, in provincia di Trento, con un successo inset su unamai doma e battuta al cardiopalma in set molto lottati. Il punteggio finale è di 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 26-24). Si parte con Romanò stoppato dal muro bulgaro, poi Bottolo trova invece il mani fuori e l’avvio è equilibrato. L’ace dell’porta il break azzurro sul 10-8, da qui in avanti alcuni errori da una parte e dall’altra al servizio, si entra in un finale al cardiopalma in cui Rinaldi sembra portarci avanti, ma per un banale errore di Romanò i bulgari chiudono ...