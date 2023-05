Vittorio Feltri choc sull’alluvione in Emilia Romagna | “Prima piangono perché non piove | poi perché piove troppo…” Scoppia la polemica

(Di giovedì 25 maggio 2023) “disperati perchè non, poidisperati perchètroppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono”. Così ha scrittosu Twitter a proposito dell’alluvione inche ha causato 15 morti e migliaia di persone sfollate, costrette ad abbandonare le proprie case invase dall’acqua e dal fango. Parole che hanno scatenato non poche polemiche sui social, sollevando un’ondata di indignazione generale. Nei commenti al suo tweet, c’è chi ha accusato il giornalista e consigliere regionale della Lombardia di “sciacallaggio puro” e chi gli ha augurato “di trovarsi nella medesima situazione di chi ha perso tutto”, ma non sono mancati poi gli ...

... Demos e Glauco, Curzio e Floriano Alluvione Romagna,: 'Prima piangono che non piove poi che piove troppo'... Demos e Glauco, Curzio e Floriano Alluvione Romagna,: 'Prima piangono che non piove poi che piove troppo'... Demos e Glauco, Curzio e Floriano Alluvione Romagna,: 'Prima piangono che non piove poi che piove troppo' Bonaccini commissario, Morrone (Lega): 'Doveva pensarci prima a star vicino ...

Vittorio Feltri choc sull’alluvione in Emilia Romagna: “Prima piangono perché non piove, poi perché… Il Fatto Quotidiano

Non ce n'è bisogno soprattutto perché quel tweet scandaloso non l'ha scritto un negazionista qualunque. Lo ha scritto Vittorio Feltri, giornalista di fama nazionale, direttore editoriale di Libero e ...Lo so, lo so. Non bisogna dargli (ulteriore) visibilità. Non vale la pena commentare le sue uscite. Però... Però non ci riesco. Perché da una settimana qui in Romagna stiamo combattendo contro una tra ...