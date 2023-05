Virginio parla del fidanzato | della De Filippi e di chi l’ha deluso

(Di giovedì 25 maggio 2023) La partecipazione al Festival di Sanremo, la vittoria ad Amici di Maria e la firma su decine di brani di famosi artisti (tra cui Laura Pausini) e adessoSimonelli sta per tornare con un nuovo singolo, Il Giorno con la Notte. Nel video musicale di questo brano il cantante affronta anche il tema dell’amore (per un uomo) e per questo motivo ieri hatosua omosessualità. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Simonelli ha rivelato di essere statoper 18 anni, ma ha poi aggiunto che adesso sta con un altro ragazzo e che questa storia è iniziata 4 anni fa. “Di storie ne ho avute due. La prima è durata 18 anni e la seconda la sto vivendo ora, ma è cominciata quattro anni fa. L’amore aiuta tanto. Insegna a capirti, a comprendere i propri limiti, a imparare dall’altro. Ma soprattutto a non ...

Il vincitore di Amici 10 non vuole parlare di coming out ma per la prima volta rivela di essere ...Si tratta diSimonelli , meglio conosciuto solo come, chea cuore aperto in un'intervista per Vanity Fair. Riavvolgendo il nastro, nel 2006 si è fatto conoscere al Festival di ...Quando sidel video della canzone, in cui si raccontano due sfaccettature dell'amore: Teo ha una ragazza e lui un ragazzo,spiega: "Love is love. Mi sembrava giusto raccontare il mio ...

Virginio senza filtri parla della sua omosessualità: "Non l'ho mai nascosto" Today.it

L'ex allievo Virginio ha reso noto di essere omosessuale, ma ha tenuto a precisare: "Non chiamatelo coming out".Virginio Simonelli, in arte semplicemente Virginio, vincitore della decima edizione di Amici nel 2011, ha parlato per la prima volta pubblicamente del suo ...