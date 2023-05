Violento schianto in autostrada | auto contro camion | morto un ragazzo

La 54enne Laura Amato e la 60enne Claudia Turconi sono rimaste vittime di unimpatto con una vettura lanciata a 150 chilometri orari guidata da un uomo di 39 anni. La tragedia è avvenuta ...Nelscontro era rimasto ferito un altro 18enne, passeggero, caduto dopo l'impatto. Il ragazzo, ricoverato per le gravi feriti prima a Borgo Trento e poi a Negrar, è morto ieri, 23 maggio. ...L'impatto, avvenuto nei pressi del distributore Eni vicino allo svincolo di Pozza di Maranello, è statoe ha causato al giovane untrauma. Subito soccorso, Fortunato è morto all'...

Violento schianto tra auto: due ragazzi morti MilanoToday.it

Anche la donna di 46 anni conducente dell'altra auto coinvolta nello schianto di Vigevano costato la vita alla bambina è indagata per omicidio stradale, così come la madre della povera Clarissa. Ci so ...Funerale per Pietro Di Ruscio e cremazione, dopo una cerimonia privata, per Pietro Pellei: città ancora sotto choc per il doppio incidente mortale.