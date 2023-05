Violenti temporali con grandine al Nord | migliora nel weekend | previsioni meteo

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) –ala causa del caldo afoso degli ultimi giorni. Sembra incredibile, ma dopo un maggio freddo e nuvoloso, sono bastati 3-4 giorni per scaldare la Pianura Padana oltre i 30°C con notevole accumulo di umidità. E purtroppo, con il primo ingresso di una perturbazione di lontana estrazione polare, lo scontro tra masse d’aria così diverse ha causatointensi e diffusa instabilità. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, conferma che, anche nelle prossime ore, avremo fortialin spostamento graduale verso il settore più occidentale: il nucleo instabile in arrivo dalla Svezia, infatti, dopo aver raggiunto ieri le regioni alpine si sposterà velocemente verso la Francia e la Spagna. Il ...

Ancora fenomeni forti oggi più probabili sul Nord - Ovest, in particolare sul Piemonte. Sulle aree alluvionate dell'Emilia Romagna il tempo dovrebbe migliorare dal pomeriggioal Nord a causa del caldo afoso degli ultimi giorni. Sembra incredibile, ma dopo un maggio freddo e nuvoloso, sono bastati 3 - 4 giorni per scaldare la Pianura Padana oltre i 30°C ...... dalla ripulitura di fiumi e torrenti asciutti alla realizzazione di nuove dighe, fino all'eliminazione degli sprechi di acqua contro la siccità • Ieri,in Lombardia, Piemonte ...tra Saluzzese e Saviglianese. A Moretta è in corso un intervento dei vigili del fuoco per una cantina allagata nel centro del paese. Forte acquazzone anche a Savigliano. A Torre San ...

