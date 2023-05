Vinicius | insulti razzisti nei suoi confronti | ancora una nota negativa del calcio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sette persone arrestate in Spagna nelle ultime ore: è solo l’ultimo episodio della vicenda nata dagli, che ha assunto rapidamente le dimensioni della polemica internazionale., il giocatore GliJunior, da parte di alcuni fan, nella partita Valencia-Real Madrid hanno fatto il giro del web. La partita di domenica 21 maggio è stata interrotta per quasi 10 minuti dopo che Vinícius ha identificato un tifoso del Valencia che gli rivolgeva epiteti. Il calciatore ha pubblicato un video diffuso che mostra i fan che insultanoprima e durante la partita. Nel post su Instagram il duro sfogo ...

... prima di Valencia era successo a Madrid, dove i tifosi dell'Atletico avevano impiccato un manichino con la maglia die dove in vari casi si sono avvertiticome "macaco" verso i ...I razzisti e i violenti che fanno il verso della scimmia a, e impiccano fantocci scuri, e lo dileggiano come per scorticarne l'anima, puntano i loro obiettivi come autentici, consapevoli ...Leggi anche Dal rosso cancellato al Var nascosto, il casospacca la Spagnarazzisti a: il giudice sportivo cancella il rosso al brasiliano Leggi i commenti Calcio Estero: ...

La cittadina di Sao Gonçalo, nella periferia povera di Rio de Janeiro, ha dato i natali a Vinicius Junior. Qui, dove il campione di calcio del Real Madrid è cresciuto giocando…