Vinicio denuncia il razzismo nella Lega

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 16:43La figura degli arbitri tebe: “Gli arbitri sono i giudici delle partite ed è il Comitato Tecnico degli Arbitri che deve determinare se hanno agito correttamente o meno. È un organismo che dipende dalla Federcalcio spagnola, non dalla”. 16:42formazione dei tifosi tebe: “Dobbiamore comportamenti razzisti, fornire informazioni sul luogo in cui si stanno verificando. Gli insulti razzisti sono crimini, questo deve essere molto chiaro. La maggior parte dei tifosi spagnoli non è razzista, ma dobbiamo fare campagne di sensibilizzazione in modo che i tifosi ci aiutino a identificare le persone che attaccano i giocatori”. 16:40La reazione è stata ...