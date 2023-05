Lo spagnolo, adesso al, ha tagliato ieri sera il traguardo delle mille partite in campo ...De Laurentiis perché il tecnico spagnolo voleva la sua riconferma dopo il prestito delanno. ...Lo spagnolo, adesso al, ha tagliato ieri sera il traguardo delle mille partite in campo ...De Laurentiis perché il tecnico spagnolo voleva la sua riconferma dopo il prestito delanno. ...... Italia - Nigeria per i Mondiali U20 La finale di Coppa Italia 2022/2023 inpiano mercoledì ...45 SPAGNA LALIGA Elche - Siviglia 19:30 Real Madrid - Vallecano 19:30- Cadice 19:30 Betis ...

Villarreal, primo acquisto ad un passo | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Le formazioni ufficiali del match valido per il 36° incontro de La Liga, con la sfida tra il Villarreal di Setien e il Cadice ...I baschi rovinano la festa del Camp Nou imponendosi 2-1. Il sottomarino giallo batte con lo stesso risultato il Girona ...