Vigorito | “Avevo pensato a Carli già da qualche anno | ricominciamo con spirito nuovo”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiE’ toccato al presidente Orestefare gli onori di casa a Marcello. Il numero uno del Benevento ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione deldirettore tecnico, rilasciando alcune dichiarazioni. Presentazione –è stato scelto e lo ringrazio per aver dato la sua disponibilità. Siamo tornati a parlare la nostra lingua che sarà utilizzata per tutto l’. Mi auguro che il direttore possa avere il massimo della collaborazione, ricominciando daccapo ma con uno. Mi auguro che tutti facciano un esame dei propri errori, dando una mano a questa società e a questo direttore che mi auguro faccia un percorso bello. Scelta –è un’idea che girava da un paio di anni. In passato ho ...

...responsabilità della caduta in Lega Pro di Benevento e Spal che tornano in quella C che... E critiche da una frangia della tifoseria campana riguardavano anche patronche, seccato per la ...È stato un errore di comunicazione, di certo nonintenzione di far pagare in questo momento. ... tutti sanno cosa deve fare il presidente, ma qualcuno deve cominciare a pensare a ...È stato un errore di comunicazione, di certo nonintenzione di far pagare in questo momento ". Benevento, le dichiarazioni die Agostinelliha proseguito parlando del futuro: "...

Benevento, Vigorito presenta Carli: "Ecco perché l'ho scelto" Ottopagine

Oreste Vigorito ha annullato tutti gli appuntamenti fissati in precedenza con i calciatori ancora sotto contratto e i loro agenti: avrebbero dovuto tenersi a partire da martedì 23 maggio tra le sedi d ...La prima (e finora unica) telefonata, Marcello Carli l'ha fatta al più giovane allenatore delle serie professionistiche. Si tratta di Matteo Andreoletti, classe 1989, tecnico emergente ...