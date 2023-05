Video | Mourinho esaltato da Almeida per la vittoria al Giro d' Italia

L'allenatore della Roma, José, parla della vittoria del portoghese Joao Almeida nella tappa del Giro d'Italia sul monte Bondone. Guarda il ...Il giovane terzino lanciato dasi augura di giocare la finale di Europa League e sulla sua condizione non ha dubbi: 'arrivo più esperto, più maturo, più pronto' AGI -ha detto che arrivare in finale di Europa League con una squadra come la Roma è un miracolo. Nicola Zalewski, giovane terzino lanciato proprio dal tecnico portoghese, commenta al termine ...A sei giorni dalla finale di Europa League, Josécontinua a dirsi pessimista sulle condizioni di Paulo ...

VIDEO – Mourinho: “Ci siamo fatti un c… così per arrivare in finale” ForzaRoma.info

José Mourinho fa chiarezza sulle condizioni degli infortunati di casa Roma nel media-day pre finale di Europa League. Ecco le sue parole a Sky Sport su Paulo Dybala e non soltanto: “Finale di Europa L ...Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Mediaeditors; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a redazione@mediagol.it ...