Viagra e Cialis negli integratori alimentari venduti su internet | ritirati 23 lotti Il Ministero | ' Non consumateli'

Un integratore alimentare, Epimen Plus, pubblicizzato come naturale ma contenente i principi attivi presenti nei farmaci, ovvero sildenafil e tadanafil, è finito nel mirino del Sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi, o Rasff. Sono 23, finora, i lotti di cui è stato disposto il ritiro. È scattato il sequestro anche in Italia per l'integratore alimentare Epimen plus, venduto anche online come naturale, ma contenente i principi attivi di Viagra e Cialis, cioè sildenafil e tadanafil. Dopo l'avviso partito dal Rasff, il Sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi, il ministero della Salute ha disposto finora il sequestro di 23 lotti.

Viagra e Cialis nell'integratore EpiMen Plus, ritirati i lotti

