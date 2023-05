Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023)DEL 25 MAGGIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME, E CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO. RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA, SULLA-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA SPINACETO FINO AL RACCORDO; E CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A ...