Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023)DEL 25 MAGGIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12 SEGNALATA UNA GRANDINATA TRA IL BIVIO PER L’AURELIA E LA STATALE CIVITAVECCHIA PORTO; ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 PER PIOGGIA IN CORSO TRA ATTIGLIANO E CEPRANO, RACCOMANDIAMO PRUDENZA, E IL TRAFFICO E’ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DEL MALTEMPO: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TIBURTINA, IN INTERNA A DALLA TRIONFALE FINO ALLA-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA A1; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; TRAFFICO INTENSO, ...