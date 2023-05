Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2023 ore 12 | 30

(Di giovedì 25 maggio 2023)DEL 24 MAGGIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DI APRILIA; CODE ANCHE SULLA A24-TERAMO, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI TRA LA BARRIERA DIEST E TIVOLI IN DIREZIONE TERAMO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PER LASCIARE SPAZIO AI LAVORI NOTTURNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CHIUSURA ANTICIPATA, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO ALLE 21.00. POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; E STASERA ALLO STADIO OLIMPICO VA IN SCENA LA FINALE DI COPPA ITALIA TRA FIORENTINA E INTER, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 21; ATTIVE COME DI CONSUETO ...

...allacittadina: il divieto di sosta e di fermata in viale Regina Margherita, in Piazza Pitagora, in viale C. Colombo nel tratto compreso tra via F. Le Rose e via A. Piroso, in vianel ...Il sindaco riferisce di problemi allaper chi deve raggiungere alcune frazioni del ... Chiusa viada parte della polizia municipale. Una seconda squadra è intervenuta per la caduta di un ...Sul posto, chiamati proprio dai cittadini, sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e gli agenti della polizia locale diCapitale per la gestione della