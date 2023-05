“Via tutti” UeD rivoluzionato | finita la stagione | sta succedendo il caos

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023) UeD è finito e in questi giorni, in attesa che Maria De Filippi torni con una nuova edizione di Temptation Island, vanno in onda le repliche. O meglio, la versione “story” del programma tanto seguito in onda il primo pomeriggio su Canale 5. Da Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Isabella Ricci e Fabio Mantovani e tanti altri tra gli ultimi gli protagonisti. Ma ovviamente, anche se manca tutta l’estate, il pubblico più affezionato non vede l’ora che inizi la nuova, quando donne e uomini del parterre ma anche nuovi tronisti torneranno in quello studio. Le indiscrezioni già circolano ma chiaramente per sapere quanto c’è di vero bisognerà aspettare la messa in onda, che avverrà a metà settembre, o quantomeno l’inizio delle registrazioni, che di solito partono a fine agosto. Ma come detto, diverse voci sul ‘cast’ già circolano e no, non stanno piacendo proprio ...