Via libera al decreto Bollette | ecco le misure più importanti

(Di giovedì 25 maggio 2023)novità per i cittadini e le imprese contenute all'interno del Dlquali sono le agevolazioni e la loro durata

per il Ponte sullo Stretto di Messina . Il Senato, con 103 voti favorevoli (49 contrari e 3 astenuti), ha approvato il decreto legge, un nuovo passo verso la grande opera che dovrebbe ......nota di più se continuo a fare il mio lavoro oppure se sbatto i pugni sul tavolo e me ne vado... In tutti questi anni è sempre statadi dire (e fare) tutto quello che voleva, anche quando a ...Ilodierno segue infatti l'autorizzazione della UK Competition & Markets Authority del 9 maggio 2023 e quella della Federal Communications Commission degli Stati Uniti il 19 maggio 2023. ...

Cda Rai spaccato. Via libera ai direttori dei tg. Decisivo M5s, Soldi vota no. Lucia Annunziata si dimette Agenzia ANSA

È stato approvato con 99 voti favorevoli, al Senato, il cosiddetto "decreto Bollette" che erà già passato alla Camera il 18 maggio scorso. Questo provvedimento introduce aiuti e norme (5 miliardi di ...Il Senato dà il via libera al Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia l'inizio dei lavori entro l'estate 2024: sei d'accordo con la costruzione