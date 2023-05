Vi racconto l’attualità del pensiero kissingeriano Scrive Valori

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) Non starò a parlare dei successi passati del mio amico Henry Kissinger, ma della sua visione sempre lungimirante sia ieri che specie oggi. Per prima cosa desidero affermare che al compimento del centesimo anno di vita attiva e sempre in primissimo piano, Henry Kissinger mette in guardia l’amministrazione statunitense di non cercare una lotta all’ultimo sangue con la Repubblica Popolare della Cina, in quanto si potrebbe andare incontro ad un conflitto mondiale. Ed è bene ricordare che nel 1972, fu proprio Kissinger – allora consigliere per la sicurezza del presidente Richard Nixon – il segretario di Stato era William Rogers – ad avviare i negoziati con Mao Zedong e Zhou Enlai che condussero al disgelo fra la Città Proibita e la Casa Bianca, e alla fine della guerra in Vietnam con l’Accordo sulla fine della guerra e il ripristino della pace in Vietnam (27 gennaio 1973) e alla famosa ...