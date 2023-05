Vetro | il riciclo sale oltre ogni previsione Tutti i numeri

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nonostante la crisi energetica e l’onda lunga del Covid, nel 2022 cresce la produzione di bottiglie e vasetti in. Sono tre i driver che spingono questa crescita: salute, gusto e sostenibilità. Per rispondere ai bisdi sicurezza e di sostenibilità ambientale richieste dai consumatori, ma anche per accompagnare il successo dei nostri prodotti che sempre più spesso hanno preso la via dell’estero. La produzione di bottiglie è aumentata dell’uno e mezzo per cento, immettendo sul mercato2 miliardi di pezzi; quella dei vasetti del due e mezzo per cento. Vi sono, però, alcune criticità che non vanno sottovalutate e che potrebbero intralciare la ripresa. Primo frala volatilità dei prezzi energetici e poi l’aumento del prezzo del rottame che ha raggiunto livelli mai sfiorati in precedenza, passando da ...

... chiamata a raccolta per tutti i bambini che in questo binomio potranno riconoscere il miglioramento che la raccolta del, il suo recupero e il suocomporterà nel loro quotidiano e nel ...In fatto diilresta un'eccellenza italiana, ildei rifiuti di imballaggi inprovenienti dalle raccolte differenziate ha raggiunto 2,2 Mt ed ha un tasso dipari al ......anno di assestamento per permetterci di affrontare le sfide del futuro dell'industria del packaging in, come quella della decarbonizzazione con la ricerca di nuovi vettori energetici'....

Il 2023 dovrebbe essere un anno di assestamento per permetterci di affrontare le sfide del futuro dell’industria del packaging in vetro, come quella della decarbonizzazione con la ricerca di nuovi ...Sullo sfondo del futuro del settore vetro c'è però la preoccupazione per i contenuti del Regolamento Ue sugli imballaggi, che punta molto sul "riuso" del verto, più che sul "riciclo", su cui l'Italia ...