(Di giovedì 25 maggio 2023) 'Leggo nuovamente che il candidato del centro sinistrainsiste con la linea delle accuse e a non preoccuparsi di come intende sviluppare il suo programma'. Interviene in questo modo Flavio ...

Interviene in questo modo Flavio Di Muro, candidato a sindaco di, in risposta alle ... Le problematiche suglisportivi sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna e si può fare di più. ......dall'alluvione del 2 ottobre 2020 contribuì allo straripamento del fiume Roya a, è ... Per redensi conto dei danni provocati dalla Tempesta Alex, non solo nei duedi Airole e Bevera, ...... entrambi della Lega,si candida al ruolo di 'Città dello sport 2023'. La candidatura è ... sia da parte della politica che da parte dei tecnici, in considerazione dello stato degli...

Ventimiglia: impianti sportivi e programmi elettorali, Di Muro a Sismondini "Si preoccupi del suo!" SanremoNews.it

Il candidato del centrodestra: "Mi accusa di colpe del passato che non mi riguardano. A differenza sua, io non ero in consiglio comunale e non posso contare sul voto dell'ex sindaco Scullino"