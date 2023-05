Vela d’epoca | un successo il primo Classic Boat Show di Genova

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Va in archivio con esito positivo il, la prima mostra-mercato nazionale dedicata al mondo della marineria tradizionale svoltasi dal 19 al 21 maggio 2023 presso il porto turistico internazionale di Marinacontemporaneamente a Yacht & Garden, il Salone del gardening giunto alla quindicesima edizione. L’intuizione di Daniela Cavallaro, ideatrice e curatrice di entrambi gli eventi con il supporto della Società Sviluppo Porti presieduta da Giuseppe Pappalardo, si è rita vincente. Nonostante l’instabilità meteorologica, che ha condizionato il previsto arrivo di scafi provenienti dai porti più lontani, in acqua erano presenti oltre 20 yachti, ai quali si sono aggiunti natanti in esposizione statica, operatori della marineria ...