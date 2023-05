“Ve lo comunico io stesso” Milo Infante | ufficiale la decisione Rai sul suo futuro in tv

(Di giovedì 25 maggio 2023)torna su Rai 2 con “Ore 14”. Sono giornate calde in quel di Viale Mazzini. I vertici Rai stanno organizzando il palinsesto della prossima stagione e tra addi, nuovi arrivi, conferme e ‘retrocessioni’ c’è tanta carne al fuoco. In queste ultime settimane si è parlato ad esempio del caso di Serena Bortone che col suo “Oggi è un altro giorno” è scesa sotto i 2 milioni di spettatori, ma soprattutto die del suo programma. Sono state tante le voci di corridoio circolate recentemente soprattutto in merito all’inizio del talk show pomeridiano di. Si è parlato a questo proposito di giugno. Inoltre è uscita fuori l’ipotesi di un trasloco di “Ore 14” da Rai 2 a Rai 1. Insomma si tratterebbe di una promozione niente male. Nelle ultime ore, tuttavia, è ...

"Al fine di fornire una corretta informazione alla cittadinanza,che in data 23 maggio c.a. ho ricevuto il parere richiesto al Segretario Generale in merito ...Croce con l'incarico dallo...I tempi erano legati alle attività istruttorie e indispensabili, ma come assicurò loD'Alfonso 'si partirà domani'. Nella settimana seguente era già in programma la conferenza dei servizi in ...Quando sarà pubblica ne parlerò." (Conferenza stampa sull'aereo) Vero e falso al tempoLe parole del Pontefice causarono subito grande sorpresa e disorientamento fra i pochissimi informati ...

Pergolizzi pone dubbi su incompatibilità consigliere Croce Messina Oggi

Gli Usa vantano ad oggi una valutazione di "AAA", la più alta possibile, ma senza un'intesa politica sul tetto del debito potrebbero incappare in un declassamento. Joe Biden è sempre più sotto pressio ...Un turbinio di emozioni, le stesse con cui il club ha voluto salutare una delle sue bandiere dopo l'addio di Busquets qualche settimana fa. Barcellona-Jordi Alba, il comunicato Il Barcellona con un ...