Vanvitelli e Maddaloni | al Museo Civico i ‘Tesori nascosti’ del Liceo ‘Don Gnocchi’

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto questa mattina alle ore 10, presso ildi, il penultimo appuntamento della rassegna dedicata ai 250 anni dalla morte di Luigi. Gli alunni del“Don Gnocchi” dihanno allestito nei giorni scorsi presso le sale espositive museali la mostra “Tesori nascosti: Il Don Gnocchi riscopre”. Il progetto è ideato ed organizzato dalle due istituzioni, rappresentate dalla dott.ssa Maria Rosaria Rienzo, responsabile scientifico del, e dalla prof.ssa Lia Ruggiero per il “Don Gnocchi”. Nella sala Polivalente c’è stata l’inaugurazione della mostra. Ad aprire la giornata sono stati i video realizzati dai ragazzi con tecniche innovative, ...

... al plesso Collecini - San Giovanni XXIII (un posto su sostegno); al plesso(un posto ... il plesso San Giovanni di Aversa 6, il Convitto di(5). Da segnalare che a Caserta città, i ...Leucio e quella delle mele a Valle di. Qui si presenta lo scenario imponente degli Archi della Valle, realizzati dal genio di Luigi. Inolttre, sono tanti i luoghi ed i monumenti ...... del Liceo Scientifico Nino Cortese dicon la professoressa Rosanna Lombardi e gli studenti universitari del Dipartimento di Scienze Politiche - Università Luigi, diretto dal ...

Vanvitelli e Maddaloni: al Museo Civico i 'Tesori nascosti' del Liceo ... anteprima24.it

Dopo la presentazione delle domande per le pensioni, con decorrenza primo settembre 2023, l'ambito territoriale di Caserta, di cui è dirigente Monica Matano, ha pubblicato i ...Maddaloni- La sezione ANFI di Maddaloni ha compiuto 25 anni e gode di ottima salute. Una sezione che negli anni è cresciuta sul territorio sia come iscrizioni sia come radicamento grazie alle moltepli ...