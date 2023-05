Valdis Dombrovskis | L' Italia sul Pnrr può farcela | accelerare sulle riforme Improbabile la proroga

Parla il vicepresidente della Commissione Uea un gruppo ristretto di media europei, tra cui il Corriere della Sera, nel giorno in cui la Commissione Ue ha presentato le ...Lo ha detto al 'Corriere della Sera' il vicepresidente della Commissione Ue,, nel giorno in cui la Commissione ha presentato le Raccomandazioni specifiche per Paese, che gli Stati ...A dirlo, in un'intervista a l Corriere della Sera , è il vicepresidente della Commissione Europea,. 'È importante impegnarsi e assicurarsi che i Pnrr siano attuati correttamente - ...

Pnrr, Dombrovskis: «L’Italia può ancora farcela, avanti con le riforme. La terza rata Più impegno» Corriere della Sera

Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis chiede di spingere l’acceleratore sull’attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza ...Il guanto di velluto dei sorrisi pubblici dei commissari Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis non può nascondere il pugno di ferro dei contenuti delle “Raccomandazioni” inviate al governo italiano dal ...