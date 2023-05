Va a buttare i rifiuti | cade nel compattatore e muore | Fabrizio aveva 58 anni

... i bulli vanno a cercare a casa un ragazzino e uccidono a calci e pugni il papà che lo ha difeso Mamma uccide il figlio di 38 giorni con un'overdose di paracetamolo nel latte Va ae ...Non è un operaio dell'ecocentro, come inizialmente appreso , ma un 58enne di Portoscuso, Fabrizio Cherchi, la vittima dell'incidente avvenuto questa mattina nell'area in cui vengono gettati ida riciclare. Lo hanno appurato i carabinieri che si stanno occupando del caso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo impegnato in alcuni lavoretti domestici, era andato all'ecoentro per ......da fare adesso "Aspettiamo le pompe con un gettito consistente per liberare le vasche el'... grazie a quelli che stanno arrivando da tutta Italia, per liberare le strade dai

Va a buttare dei rifiuti, ma cade nel compattatore: muore schiacciato ... Fanpage.it

Drammatico incidente in Sardegna, dove un uomo di 58 anni, Fabrizio Cherchi, è morto dopo essere precipitato nel compattatore di rifiuti. Dramma all’ ecocentro di Portoscuso, in Sardegna, dove Fabrizi ...Il 58enne stava gettando dei rifiuti nel macchinario quando è caduto, finendo per essere stritolato: si indaga su possibili responsabilità ...