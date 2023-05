Usa | si presenta davanti alla Cia con un fucile e poi prova a entrare in un asilo nido | arrestato un uomo di 32 anni

(Di giovedì 25 maggio 2023) «Sono qui e sono armato». Con queste parole, martedì 23 maggio, unsi sarebbe avvicinato al cancello del quartier generale della CIA in Virginia, negli Stati Uniti. Inizialmente, le forze dell’ordine non l’hanno preso troppo sul serio e lo hanno invitato ad allontanarsi, informando la polizia della contea di Fairfax dell’accaduto. Poco più tardi, l’è statoper essersi introdotto illegalmente con un’arma da fuoco in un. Il sospettato – riporta la Cnn – è Eric Sandow, un 32enne originario di Gainesville, in Florida. «Ha chiesto di poter accedere alle strutture dell’edificio per utilizzare il bagno, ma il personale della scuola non lo ha fatto», ha fatto sapere in una nota la Dolley Madison Preschool. A quel punto, è intervenuta la polizia. Chi è Eric Sandow ...

