Usa 2024 | il governatore della Florida Ron DeSantis si candida | L' annuncio rovinato da Twitter e Trump lo prende in giro

Ronald Dion DeSantis ha scelto di lanciare la sua candidatura ufficiale alla Casa Bianca su Twitter Spaces, con il padrone di casa Elon Musk e con David Sacks a moderare il dibattito: il governatore ...Dal 1° luglio- e la legge include prodotti venduti a partire dal 1° luglio 2021 - i produttori che vendono nello Stato federatodevono offrire ai residenti attrezzature per la riparazione a ...Leggi Anche, Elon Musk sosterrà DeSantis alle presidenziali delLeggi Anche, Donald Trump: mi ricandido alla Casa Bianca Gli Stati Uniti devono tornare ad avere 'il coraggio e la forza per vincere' , ha detto DeSantis, annunciando la campagna elettorale ...

Usa 2024, il governatore della Florida Ron DeSantis si candida alla presidenza TGCOM

Il governatore della Florida ha scelto di annunciare la sua corsa alla Casa Bianca sulla piattaforma di Elon Musk, ma il sito si è bloccato a causa di problemi tecnici per mezz'ora ...(Adnkronos) - Problemi tecnici per Twitter. E il lancio della candidatura di Ron DeSantis alle presidenziali Usa 2024 diventa un flop. Il governatore della Florida aveva scelto di annunciare la sua co ...