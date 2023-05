Uomo paralizzato torna a camminare. La rinascita dopo 12 anni fermo

Dopo 12 anni untorna a muoversi. 'Ho reimparato a camminare' spiega il 40enne olandese Gert - Jan Oskam, vittima ...L'era rimastodopo un incidente in bicicletta che gli ha causato una lesione del midollo spinale all'altezza delle vertebre cervicali. Ora è in grado di muovere autonomamente le ...Il progresso e la scienza sono riusciti a far tornare a camminare unche era rimastonel 2011 a causa di un incidente . A realizzare il ponte digitale, che ha cambiato la vita a Gert ...

Un uomo paralizzato è tornato a camminare grazie ad un nuovo dispositivo WIRED Italia

Dodici anni fa, un incidente stradale mentre era in Cina, lasciò l’olandese Gert-Jan Oskam, che ora ha 40 anni, con le gambe paralizzate e le braccia parzialmente paralizzate, dopo che il suo midollo ...Un uomo paralizzato è tornato a camminare grazie a un'interfaccia tra cervello e colonna vertebrale, che traduce le sue intenzioni in movimento.