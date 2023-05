Uomo di 40 anni ucciso a coltellate | orrore in pieno centro | fermato il presunto killer

(Di giovedì 25 maggio 2023)ina Bologna . Undi 40è statola scorsa notte in un appartamento in via del Borgo di San Pietro, con ogni probabilità con dei colpi di coltello . Si tratta di un ...

Orrore in centro a Bologna . Undi 40è stato ucciso la scorsa notte in un appartamento in via del Borgo di San Pietro, con ogni probabilità con dei colpi di coltello . Si tratta di un tunisino che aveva circa 40. La ...Unolandese, paralizzato da 11in seguito a un incidente , ha ripreso a camminare in modo naturale grazie al ponte digitale che permette al suo cervello di dialogare direttamente con le zone ...Credo che questa sia la novità dal punto di vista sociale nelle coppie negli ultimi vent': ... perfino un crimine o un illecito, ma non che tocchi un'altra donna o un altro, perché questo ci ...

Pedopornografia: arrestato "l'uomo ombra", era ricercato da 10 anni. Diffondeva video sul dark web RaiNews

A Bologna un uomo è stato ucciso la scorsa notte in un appartamento in via del Borgo di San Pietro, nel centro città, con ogni probabilità con dei colpi di coltello. Si tratta di un tunisino che aveva ...Per anni, è stata vittima del marito. Uno dei suoi due figli si è tolto la vita e l'altro è morto di cancro: la sofferenza di Tina Turner ...