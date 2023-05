Uomini e Donne | Ida tradita da Alessandro? L’ex dama rompe il silenzio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sono trascorsi ormai sei mesi dall’uscita dallo studio didi Ida Platano eVicinanza. Nel corso di questo periodo, sono uscite diverse voci su una loro eventuale crisi ma, negli ultimi tempi, si è parlato addirittura di tradimento, da parte delcavaliere. Ma cosa è successo?Vicinanza e Ida Platano sono stati una delle coppie più chiacchierate uscite dall’ultima edizione di. Se il cavaliere salernitano aveva intrapreso una conoscenza con Roberta Di Padua, ladi Brescia sembrava essere ancora presa dal suo storico ex, Riccardo Guarnieri. Alla fine, però, i due si sono rimessi in gioco, riprovandoci: da allora sono passati sei mesi. Ida Platano replica alle voci di un tradimento di ...

L' età media dei titolari di pensioni di vecchiaia e anzianità/anticipate è di circa 74 anni; le pensioni di inabilità si va dai 69,9 degliai 74,5 dellementre per quelle ai ...Lucas Peracchi, dopo la sua esperienza da Tronista a, ha deciso ufficialmente di cambiare lavoro , concentrando i suoi sforzi verso un'attività che reputa più produttiva della tv. Il giovane influencer era tempo fa già entrato a far parte ...Noiabbiamo ancora troppo pudore…'. Il mondo della pubblicità era in mano agli. È stata sua l'idea di fondare nel 2010 Think Cattleya, casa di produzione con definite strutture ...

"Uomini e Donne Story", la scelta di Ida e Alessandro TGCOM

La nota dama del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano, potrebbe tornare in trasmissione in un ruolo tutto nuovo. Ecco quale è!(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Gli iscritti all'Albo degli ingegneri d'Italia sono, in tempo reale, giunti a quota 251.061: di questi, 208.036 sono uomini, 43.025 donne. Ad darne notizia è la nuova mappa ...