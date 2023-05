Università La Sapienza | occupata la facoltà di geologia | “Basta master finanziati da Eni | ateneo sia libero da interessi privati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo le occupazioni delle ultime settimane continuano le proteste degli studenti. Muniti di una ventina di tende e di uno striscione di diversi metri, infatti, un centinaio di attivisti dei collettivi dell’Lae diversi movimenti ambientalisti, tra cui End Fossil Roma, Fridays For Future e Ultima Generazione, hanno occupato il piazzale antistante ladi. Obiettivo: chiedere che gli atenei italiani, tra cui quello romano, smettano di ricevere finanziamenti dalle aziende del fossile. “Anche nella capitale, come in altre 50 città d’Europa, è cominciata un’occupazione climatica – dichiara Emanuele Genovese di End Fossil Roma – chiediamo che cessino i rapporti tra lee le aziende responsabili della crisi climatica, prima fra tutte Eni, che qui a ...