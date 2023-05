Una Turchia divisa si affaccia al ballottaggio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il quadro delle elezioni presidenziali e parlamentari turche di domenica scorsa è ormai definitivo. Il presidente uscente Recep Tayyip Erdo?an e il suo principale sfidante Kemal K?l?çdaro?lu si affronteranno nelprevisto per domenica 28 maggio. I giochi sono invece conclusi nell’Assemblea nazionale, dove la “Alleanza del popolo”, composta dall’AK Parti di Erdo?an e altri partiti di destra, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi. I risultati delle votazioni confermano ciò che dicevano i sondaggi delle ultime quattro settimane, che avevano consistentemente rilevato la risalita dei consensi per il presidente uscente Recep Tayyip Erdo?an e per l’AK Parti, che pure dovrebbe perdere una trentina di seggi sui seicento totali. Nel complesso, la mappa politica dellarimane sostanzialmente la stessa dal 2007 a oggi: una striscia rossa ...