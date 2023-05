Una targa all’esterno del Palazzetto | “Esempio di cultura progettuale”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 maggio 2023) Bergamo. Tra qualche mese ildello Sport di Bergamo inizierà la trasformazione che lo porterà a diventare la nuova GAMeC e da alcuni giorni c’è unache lo celebra come “di” che sta provocando particolare malcontento. “La capacità di lettura ambientale e la delicatezza dell’inserimento in un contesto complesso e non esente da criticità, fanno deldello Sport di Bergamo una testimonianza esemplare di una stagione dellaitaliana”, si legge. Progettato da Giancarlo e Daniele Eynard e strutturato da Luigi Bacci, costruito tra il 1959 e il 1962, per sessant’anni è stato il centro dello sport orobico, fino a gara-2 tra Agnelli Tipiesse Bergamo e Vibo Valentia, ultimo evento ...