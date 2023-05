Un set naturale da Grande Bellezza per la sfilata Louis Vuitton all’Isola Bella | neanche la pioggia ferma lo show

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) C’erano la cantante Shakira, i due fenomeni del calcio Cristiano Ronaldo e Leo Messi, Emma Stone e Cate Blanchett, ma anche i “Ferragnez”, Justin Bieber, Jennifer Lynn Connelly e Catherine Deneuve. Per non parlare di Oprah Winfrey, e dei padroni di casa, la famiglia Borromeo, e un côté di imprenditori che andava da John Elkann, a Loro Piana, Marco De Benedetti e Diego Della Valle, per un totale di 800 ospiti tra vip, influencer, buyers e giornalisti. Un parterre selezionatissimo a cui anche noi ambivamo di far parte, sperando fino all’ultimo che arrivasse il fatidico invito, il prezioso cartoncino (ma anche una mail sarebbe andata benissimo), a casa, in redazione. Ma non è arrivato nulla. Avremmo proprio voluto far parte dell’inner circle dei privilegiati che hanno potuto assistere alladelle meraviglie, ammirando personalmente le creazioni d’alta moda di ...