Un posto al sole | trama 25 maggio 2023 | Rosa aiuterà Angela e Franco?

(Di giovedì 25 maggio 2023)Picariello avrà un importante incarico nella puntata di Unaldi giovedì 25. La donna, in particolare, si ritroverà coinvolta nella guerra scoppiata tra Eduardo e Giulia e sarà molto in difficoltà. Sabbiese, infatti, ha preso di mira la Poggi in quanto si è convinto che le stia facendo terra bruciata nel quartiere e le stia mettendo contro le persone del. Il criminale non ha perso tempo e ha subito minacciato l'assistente sociale sollecitandola a cambiare atteggiamento. Giulia non si è lasciata intimorire, ma quando ha scoperto che Imma è stata picchiata, ha deciso di affrontare subito Eduardo. La donna ha accusato Sabbiese di essere un delinquente mentre era al bar con i suoi scagnozzi, senza pensare alle conseguenze. Dal canto loro, ...

...vede ora la Nigeria a punteggio pieno al primo, Brasile e Italia a quota tre e Repubblica Dominicana in fondo alla classifica con zero punti, un solo gol fatto e già otto subiti dopodue ......di sconti e rateizzazione del pagamento per ottenere l'assenso all'assegnazione del'. Il ... ← Meteo in Umbria, ampie schiarite eper il fine settimana Potrebbe anche interessarti 'Il ...I primi reporter giunti sulnon trovarono alcuna traccia di equipaggiamento militare, ma solo ... E nella guerra di aggressione russa le prove sono alla luce del. Con i boss messi a capo di ...

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 maggio: il saluto a due personaggi storici della soap NapoliToday

Trama: Ultimati i preparativi, Guido e Mariella sono pronti a partire per la crociera ma, nonostante lallegria generale, Guido teme che lesuberanza di Bice per un verso e quella di Massaro per un ...Forti dei contatti storici con i vertici del potere, i russi ordinano attacchi a Odessa contro le «famiglie» rivali ...