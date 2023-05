(Di giovedì 25 maggio 2023) Una scoperta pazzesca: un famosodiDaladel, eccola! Ladel, almeno quella presunta, sarebbe contenuta in un celeberrimodiDa, il genio dell’arte,scienza etecnica. Secondo alcuni studiosi, l’artista avrebbe in qualche modo previsto ladell’umanità, in base alla sua esperienza e alla sua sensibilità. Una scoperta sensazionale sulladel– (GranTennisToscana.it).Naturalmente, non si può parlare di vera e propria ...

Set ormai permanenti all'interno del Municipio della città, unex convento che è ... Nella stessa chiesa, accanto alla statua c'è anche ildella Madonna delle milizie, recuperato dall'...Il vestito, disegnato da John Galliano per Christian Dior , èa mano appositamente per la ... tailleur, balze romantiche e cappelli a tesa larga Arrow Alla mostra presente anche il......sono stati con i tamburini i ragazzi dell'Asd Viva in collaborazione con ilRione di ... che hanno invece presentato un quadro da loro. Per finire, lo spettacolo offerto dalle allieve ...

Un magnifico dipinto di Leonardo Da Vinci nasconderebbe la data della fine del mondo | Ve la sveliamo Grantennis Toscana

Un delicatissimo «intervento chirurgico» coordinato da Fulvio Viesi, presidente dell’Associazione Tutela Marroni di Castione Brentonico, per restituire linfa vitale al la pianta patrimonio dell’Unesco ...L’attrice inglese espone per la prima volta i suoi dipinti al Musée d’Art Moderne di Parigi: «Non ho mai preso lezioni e non uso il pennello ma le mani. Dal quadro devono uscire l’inconscio, il silenz ...