(Di giovedì 25 maggio 2023) Unmobile si èdi, fuori dalla residenza del Premier britannico. La persona alla guida dell'vettura è stata arrestata e, secondo la polizia, al momento non risulterebbero feriti. Risulta bloccata al traffico e transennata dagli agenti la zona...

Un uomo è stato arrestato dopo che la suasi ècontro i cancelli all'ingresso di Downing Street, la strada di Londra dove si trova la residenza dei primi ministri britannici e dove vive attualmente il premier Rishi Sunak con ...- - > La vettura che si ècontro il cancello di Downing Street - Ansa . Paura a Downing Street. Un'si ècontro il cancello principale della residenza del premier Rishi Sunak intorno alle 16,20 . E l'uomo che si tovava a bordo è stato arrestato. E' stato anche diffuso un video girato ...🔊 Ascolta l'articolo Un uomo è stato arrestato dopo che la suasi ècontro i cancelli all'ingresso di Downing Street, la strada di Londra dove si trova la residenza dei primi ministri britannici e dove vive attualmente il premier Rishi Sunak con ...

Un auto si è schiantata contro i cancelli di Downing Street Today.it

Un uomo è stato arrestato dopo essersi schiantato contro i cancelli di Downing Street, a Londra, con la sua auto.Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Casteggio (Pavia), in Oltrepò Pavese, lungo la strada provinciale 10 in direzione di Broni (Pavia). (ANSA) ...