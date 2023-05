(Di giovedì 25 maggio 2023) Ventitré presenze in stagione, quasi tutte da titolare. Più di quante ne avesse collezionate negli ultimi duea Barcellona, dove tifosi e addetti ai lavori avevano cominciato a darlo per finito. ...

Lione La scorsa estate, Pantaleo Corvino ha deciso di portarea Lecce con la formula del prestito: 'Per me è stata una sfida. So bene che salvarsi, da queste parti, vale quanto uno scudetto -...Inter e Milan,chiaro: 'Voglio giocare con Lacazette'è sotto contratto con il Barcellona fino al 2026. Lapermanenza a Lecce appare pressoché impossibile, ma non è detto che il ...Lastagione è stata di alti e bassi, ma dopo il lungo stop era prevedibile. Il danese è un ... che potrebbe far comodo, dopo l'ottima esperienza al Lecce, è, infine, quello di, sul quale c'è ...

Umtiti e la sua rinascita a Lecce: "In Catalogna ho trascorso 4 anni di galera..." La Gazzetta dello Sport

Passato dal Lione al Barcellona nel 2016, dopo due anni Umtiti ha composto con Varane la coppia difensiva della Francia al Mondiale (vinto) in Russia. “Inizialmente, dopo il mio trasferimento in ...L’attaccante, connazionale e grande amico della stella del Lecce si è pronunciato su un ritorno all’OL Dopo le dichiarazioni di Samuel Umtiti sulla sua crescita e sul suo futuro sono arrivate quelle d ...