Ultras arrestato | comunicato ufficiale della SSC Napoli | “Non ha incontrato De Laurentiis”

(Di giovedì 25 maggio 2023) La SSC, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, ha voluto chiarire un aspetto riguardante l’incontro tra il presidente Aurelio Dee gli esponentitifoseria organizzata del club. Ecco quanto riportato:SSCIl Calcioprecisa che il signor Gennaro Grosso,(come riferito da fonti stampa) per presunte aggressioni ai danni dei tifosi dell’Ajax, non ha mai preso parte all’incontro tra il Presidente Dee i capi ultrà, incontro di cui la Prefettura diera stata preventivamente avvisata. La foto che ritrae il Presidente Decon gli ultrà è stata scattata ...

La Digos ha arrestato Gennaro Grosso, un ultras del Calcio Napoli, per un'aggressione subita dai tifosi dell'Ajax nella città partenopea in occasione della partita di Champions League tra gli azzurri ...Dopo le ultime indiscrezioni uscite in merito ad un tifoso del Napoli arrestato in seguito agli scontri avvenuti in occasione della sfida tra gli azzurri e l’Ajax, il club partenopeo ha voluto ...