Ultime Notizie – “Xcelerator accelera trasformazione digitale industria”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 25 maggio 2023) Con il motto ‘Acceleriamo ladell’. Diventa con noi un’impresae sostenibile’, Siemens torna a Sps Italia, la fiera di riferimento per il mercato dell’automazione e per l’intelligente,e sostenibile in svolgimento a Parma. Al centro delle novità presentate nello spazio espositivo di oltre 500 metri quadrati c’è Siemens, la piattaformaaperta, progettata per semplificare ere ladelle imprese che, come spiega Giuliano Busetto, head of digital industries di Siemens in Italia e presidente di Siemens Industry Software, “ha al suo interno non solo un portafoglio curato di prodotti, servizi e soluzioni, ma anche un ...