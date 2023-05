Ultime Notizie – Ucraina Russia | ultime news guerra 25 maggio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nuovi attacchi russi con droni nella notte a Kiev, il dodicesimo di questo mese contro la capitale. I funzionari militari hanno affermato che le difese aeree ucraine hanno distrutto tutti i velivoli durante l'attacco aereo durato tre ore. Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della città, ha dichiarato in un messaggio su Telegram che la"ha nuovamente attaccato Kiev dal cielo". "L'attacco è stato massiccio", ha aggiunto la dichiarazione. "Il nemico continua a usare tattiche di attacco in diverse ondate, con intervalli tra gruppi di droni attaccanti". Gli attacchi sono stati effettuati utilizzando droni Shahed di fabbricazione iraniana, ha aggiunto la dichiarazione, citando informazioni preliminari. Esplosioni sarebbero avvenute anche nell'oblast di Kharkiv, Leopoli, Rivne e Khmelnytskyi.