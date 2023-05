Ultime Notizie – Tommaso Paradiso e Baustelle insieme nel singolo ‘Amore Indiano’

(Di giovedì 25 maggio 2023) Esce oggi, il nuovo, accompagnato dal videoclip, che vede l’inedita collaborazione fra. Scritto dae Francesco Bianconi e prodotto da Matteo Cantaluppi, il brano, è una ballad che evoca un sentimento colto fra momenti di pura felicità e un futuro incerto, una poesia, qualcosa che non ci si aspetta, un amore che è unione ma anche distacco. Il videoclip, realizzato da YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), è ambientato all’Idroscalo, il mare dei milanesi, in un’estate anni Settanta dove la storia di due giovani innamorati viene raccontata attraverso le lenti retrò di una cinepresa che immergono lo spettatore in un’epoca analogica, dove si susseguono elementi iconici e spensierati personaggi sullo ...

Addio a Tina Turner , morta a 83 anni. A dare la triste notizia è stato il suo portavoce: 'Tina Turner, la regina del Rock'n Roll' è morta serenamente oggi all'età di 83 anni dopo una lunga malattia ...Nelle12 ore sono stati registrati mediamente di 30 - 40 mm sul Torinese, 20 - 30 su Verbano, Biellese, altrove quantitativi inferiori. I massimi in 12 ore sono stati registrati a Corio con 70,...E' previsto intorno alle 15 di oggi l'arrivo nel porto di Reggio Calabria della nave "Diciotti" della guardia costiera con a bordo 671 migranti soccorsi nelleore in mare. Si tratta di 613 uomini, 6 donne, 41 minori e 11 minori non accompagnati. L'attracco sarà sul molo di ponente. Le procedure saranno coordinate dalla prefettura di Reggio Calabria. ...

Guerra Ucraina Russia, news. Prigozhin: iniziato ritiro del gruppo Wagner da Bakhmut. LIVE Sky Tg24

il personaggio interpretato da Nick Gehlfuss, il Dott. Will Halstead, si è dimesso dall'ospedale dopo aver ammesso di non sopportare ciò che quel posto è diventato dopo gli ultimi cambiamenti. Will si ...AGI - Incidente stradale mortale questa notte in via Severiane, all'incrocio con via delle Mimose, a Tor San Lorenzo nel comune di Ardea, vicino a Roma. A scontrarsi uno scooter Honda Sh 300 e una ...